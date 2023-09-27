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Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilacı ile bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların depolandığı adresleri belirleyen ekiplerce yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL AA- Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

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