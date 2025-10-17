İSTANBUL/ANKARA (AA) - Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun 'Küresel Bir Görev Olarak Sıfır Atık' başlıklı açılış oturumu yapıldı.



İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumun açılış oturumuna, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Konuları Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) İcra Sekreteri Tatiana Molcean katıldı.

Burada konuşan Babayev, 'Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliği ve iradesinin, Sıfır Atık Hareketi'ni küresel bir seviyeye taşıdığını söyleyen Babayev, Sıfır Atık Hareketi'nin gelecek neslin ve ortak değerlerin sembolü olduğunu belirtti.

Babayev, 'Türkiye, yalnız bir öncü değil dünyaya yön veren bir ülkedir' diyerek, ülkesinin Türkiye'nin liderliğini ve küresel etkisini takdir ettiğini vurguladı.

Ülkesinin 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na katılmasının, küresel seviyede mühim teşebbüsün bir parçası olmanın ve temiz bir gelecek istikametinde hareket etmenin en büyük göstergesi olduğuna işaret eden Babayev, 'Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Haydar Aliyev Vakfı da Sıfır Atık Vakfı ile hem atık yönetimi hem farkındalık oluşturma hem de inovasyon alanlarında gelişim göstermek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.' dedi.

Babayev, geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'u hatırlatarak, 'Burada da atık yönetiminin ve emisyonları azaltmanın öneminin altını bir kez daha çizdik.' ifadesini kullandı.

Forum'u bir fırsat olarak gördüğünü kaydeden Babayev, 'Türkiye'nin liderliği bu anlamda çok önemli. Onların kılavuzluğunda, liderliğinde ilerliyoruz. Daha yeşil bir dünya için dayanışma içinde olmamız gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

- UN-Habitat Bölge Ofisi İstanbul'da açılıyor

UN-Habitat İcra Direktörü Rossbach, şu anda çok kritik bir eşiğe gelindiğine dikkati çekerek, 'Şehirler, daha önce emsali görülmemiş bir hızla büyümeye devam ediyor ve kaynaklar da halihazırda artan bir baskı altında.' dedi.



Bu yüklerin herkes tarafından eşit şekilde paylaşılmadığını kaydeden Rossbach, en hassas ve kırılgan toplumlara daha fazla sirayet ettiğini belirtti.

Rossbach, şimdiye kadar geliştirilmiş sıfır atık çözümlerine büyük takdirle yaklaştığını vurgulayarak, 2026-2029 döneminde kentleşme ile toplu konutlarla ilgili atılacak adımların, ekonomik dönüşümlerin ve kapsayıcı kentsel refahın oluşabilmesi için atık yönetimine odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

Dönüşümün faydalı olması için kapsayıcı olunması gerektiğine işaret eden Rossbach, 'Sıfır atık, bir hayal değil. Bu gerçek ve ölçeklendirilebilir vaziyette.' dedi.

Rossbach, UN-Habitat'ın bölgesel ofisinin İstanbul'da açılacağını duyurarak, 'İstanbul'da operasyonel hale gelen ofisimiz aracılığıyla sıfır atık çözümlerine odaklanmaya devam edeceğiz ve döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.' ifadesini kullandı.

Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ortaklığı hızlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Rossbach, 'Hükümetlerle, şehirlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle olan ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz ve döngüsel çözümlerin tüm paydaşlarca eşit miktarda kullanılabilmesi için gereken her türlü adımı atmaya hazırız.' dedi.

- Daha fazla tüketici sürdürülebilir alternatiflere yöneliyor

BM AEK İcra Sekreteri Molcean da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i temsilen burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Küresel Atık Yönetimi Raporu'na göre şu anda harekete geçilmezse kentsel atığın 2050'ye kadar 3'te 2 oranında artacağına dikkati çeken Molcean, geri dönüşüm çabalarının yetersizliğine değindi.

Molcean, BM üye devletleri ile yapılan görüşmelerde, plastikler konusunda uluslararası bağlayıcı bazı kurallar ortaya konulduğunu fakat uzlaşıya varılmadığını anımsattı.

Umutlarının kaybolmadığını belirten Molcean, daha fazla tüketicinin artık sürdürülebilir alternatiflere yönelmeye çalıştığını üreticilerin de bu kapsamda eylem planları oluşturduğunu kaydetti.

Molcean, hayata geçirdikleri projelerin ve çalışmaların önemine değinerek, 'Yapmamız gereken şey; birlikte çalışmak, çabalarımızı birleştirmek ve birlikte görev yapmak.' dedi.