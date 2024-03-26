Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik "Narkoçelik-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda Arnavutköy'deki bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığını belirten Yerlikaya, 1'i yaralı 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Şüphelilerin çok sayıda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, kasten adam yaralama, hırsızlık gibi olaylara karıştıkları bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, uzun namlulu otomatik silah, otomatik av tüfeği, 5 hassas terazi, 11 telefon, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktardı.

"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz"

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.