Haber: Mete Yılmaz

İstanbul perşe gününden itibaren yoğun sağanak yağışın etkisi altında. Haftasonunu da yağışla geçirecek olan İstanbullulara AKOM'dan uyarı geldi.

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak , akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

AKOM, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.