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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.13 itibarıyla yüzde 65 ölçüldü.

Kentin Anadolu yakasında ise Maltepe, İdealtepe, Göztepe'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

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Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanırken, Şirinevler'de başlayan trafik ise Cevizlibağ'a kadar devam ediyor.

Yağış lı hava, kentin bazı ilçelerinde trafik akışını olumsuz etkiliyor. Şehrin Avrupa yakasında, Bahçeşehir gişelerinden Bakırköy istikametine, D-100 Karayolu'nda Avcılar Cihangir mevkisinden Topkapı istikametine trafik akışında yoğunluk gözleniyor.

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