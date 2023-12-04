Gaziantep

Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonucunda 15 puan elde eden kırmızılı-siyahlı takım, istikrarsız bir görüntü verdi.

Gaziantep temsilcisi, ligin 14 haftalık periyodunda Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve dün Kasımpaşa'ya yenildi.

Ligin 5. haftasından bu yana teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde maçlara çıkan Gaziantep FK, İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u ise yenmeyi başardı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde rakip fileleri 14 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Gaziantep FK, ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda bulunuyor.

Son 2 maçtan puansız ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 15. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.