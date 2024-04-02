İYİ Parti, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı.

Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaptı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." açıklaması yaptı. Ancak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor.

İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.