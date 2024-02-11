Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA