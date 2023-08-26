Haber: Damla Oya Erman

Kötü haber şu ki, 'teleskop'un enstrümanlarından biri olan Orta Kızılötesi Enstrümanı (MIRI), küçük bir anormallik yaşadı. Ancak fazla endişelenmeden önce iyi haber, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) hala mutlu, sağlıklı ve görünmez evreni bizim için çözmeye devam edebiliyor olmasıdır.

Nisan ayında JWST ekibi, MIRI'nin dört gözlem modundan birinin enstrüman tarafından kaydedilen ışık miktarında bir azalma gösterdiğini duyurdu. Ancak, bu konudaki bir soruşturmayı yürüttükten sonra NASA, bu değişikliğin MIRI'nin bilimsel yeteneklerine risk oluşturmadığını belirtti. Ancak, anormallik etkilenen özel mod geçişinde gereken pozlama süresine etki edebilir.

Söz konusu mod, Orta Çözünürlüklü Spektroskopi (MRS) adını taşır ve 5 ile 28.5 mikron arasındaki dalga boylarıyla ilişkilendirilen kozmosun uzak bölgelerinden gelen kızılötesi verileri almak için kalibre edilmiştir.

Bu aralık, NASA'ya göre moleküllerin ve tozun yayımının tipik olarak bulunduğu yerdir ve MRS, gezegen oluşturan diskleri bulmak için mükemmeldir. Ancak NASA, blog yazısında açıkladığı gibi, azaltılmış sinyal özellikle MIRI görüntülemede daha uzun dalga boylarında mevcuttur.

MIRI'nin diğer modlarından biri olan, normalde nesne yüzeyleriyle (gezegenler gibi) ilişkilendirilen 5 ile 12 mikron arasındaki dalga boylarına özgü Düşük Çözünürlüklü Spektroskopi ise normal bir şekilde çalışıyor, ekip diyor. Dördüncü bir MIRI modu olan Koronagrafik Görüntüleme şu anda inceleniyor.

Bu mod, verileri çevreleyen kaynaklar hakkında bilgi toplamak için bir kaynak ışığını engellemeye dayanan bir mekanizma olan koronografiyi kullanarak doğrudan ekzoplanetleri ve ev sahibi yıldızların etrafındaki toz disklerini algılamak için programlanmıştır.

JWST ekibi ayrıca gözlemevinin genel olarak "iyi durumda" olduğunu ve "Webb'in diğer bilimsel enstrümanlarının etkilenmediğini" doğruladı. Bu enstrümanlar, Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam), Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec), Yakın Kızılötesi Görüntüleyici ve Yarı Kesitsel Spektrograf (NIRISS) ve İnce Rehberlik Sensörü (FGS) içerir.