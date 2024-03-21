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Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile GSDF subaylarının, uçağın güvenliğine yönelik endişelere karşı, yerel idare yöneticilerine brifing vereceği aktarıldı.

Merkezi hükümet yetkilileri, daha önce Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, GSDF, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip nakliye uçaklarını yeniden havalandırdı.

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