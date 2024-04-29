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Yabancı uyruklu 3 mağdur kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 3 mağdur kadın da kurtarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi ile mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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