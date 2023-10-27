Tokyo Körfezi kıyısında, ülkenin en büyük kongre merkezlerinden "Big Sight" yerleşkesindeki fuarda yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar, fütürist robotlar öne çıkıyor.

Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve AR-GE takımını bir araya getiren JMS, kapılarını önce basına açarken, 28 Ekim'de genel ziyaretçileri kabul edecek.

5 Kasım'a kadar gezilebilecek fuara yönelik Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı Toyoda Akio, "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.

1 milyon ziyaretçi hedefi konulan fuarda, Mercedes-Benz ve BMW dahil 19 yabancı firma yer alacak. Stant açacak yaklaşık 100 "start-up" şirket, katılımcı firmalar ile görüşecek.

Yeniden markalandırıldı

Önceleri "Tokyo Auto Show" olarak bilinen ve artık "Japan Mobility Show" şeklinde yeniden markalandırılan teknoloji etkinliği, elektrifikasyon ve yeni yazılım piyasasında küresel rekabete hız kazandıracak.

1991'de 2 milyon kişinin gezdiği fuarın 2017'de ziyaretçi sayısı 770 bine gerilemiş, 2019'da ise 1,3 milyona yükselmişti. 1990'larda yaklaşık 300 firmanın katıldığı fuara 2019'da 192 firma iştirak etmişti.

Yıllar geçtikçe fuara ilginin istikrarsızlığı ile fiziksel etkinlikler ve satış deneyimlerinin dijitalleşmesi nedeniyle JMS organizatörleri, geleneksel otomobil tanıtımının yanı sıra ulaşımın geleceği, uçan araçlar, tek kişilik otomobiller ve yazılım temelli altyapıya odaklandı.

Fuar Komitesi Başkanı Nagata Jun, katılımcı firmaların, Japonya'nın küresel rekabet gücünün Çin ve ABD'ye kıyasla azaldığını düşündüğünü belirterek "Mobilitedeki potansiyel, büyümenin motoru olarak görülüyor." dedi.

Toyota Motor elektrikliye yönelimi artırıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota Motor Corp. yeni nesil elektrikli LF-ZC aracını tanıttı. Lexus markası altında 2026'da piyasaya sürülecek model, elektrikli mimarisi ve yeni yazılımıyla öne çıkıyor.

Satıştaki tam elektrikli RZ modeline kıyasla iki katına denk düşen 1000 kilometre menzile sahip olacak LF-ZC, yeni yazılımı sayesinde hızlanma ve sürüş gibi otomobil karakteristiğini sürücünün tercihlerine göre ayarlayacak.

Toyota Başkanı Koji Sato, açıklamasında, "Sadece gerçek bir otomobil üreticisinin yapabileceği elektrikli araçlar üretiyoruz" dedi. 2022'de 24 bin elektrikli araç satan Japon üretici, 2026'da bu sayıyı 1,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Hibrit otomobillerin öncülerinden kabul edilen Toyota, bir dönem tam elektrikli araç projelerine yönelik isteksizliğiyle eleştiriliyordu. Nisan ayındaki görev değişikliğiyle Koji Sato'nun yönetimi altında, Toyota'nın elektrikli araçlara daha fazla kaynak aktardığı belirtiliyor.

Sürücüsüz taksi hizmeti 2026'da Tokyo'da

Honda Motor Co. ise General Motors işbirliğiyle ortak geliştirdiği otonom sürüşlü elektrikli modeli Cruise Origin'i tanıttı. Sürücü koltuksuz ve direksiyonsuz model "sürücüsüz taksi hizmeti" verecek. Hizmet 2026'da Tokyo'ya başlayacak.

Nissan Motor Co. tam elektrikli lüks minivan konsept aracı "Hyper Tourer" modelini tanıttı. Yeni model elektrikli araçların tamamı katı hal bataryası ile çalışıyor ve tam otonom sürüş donanımına sahip.

Yapay zeka sistemi sayesinde, sürücünün biyometrik işaretlerini izleyebilen araç, klima ve aydınlatmayı otomatik olarak ortama adapte edebiliyor. Otonom sürüş modunda, yolcuların yüz yüze etkileşime geçebilmesi için ön koltuklar 360 derece dönebiliyor.

Çinli firma: "Konsept modellere ihtiyacımız yok"

BYD ise JMS'ye katılan ilk Çinli otomobil üreticisi ünvanını elde etti. Konsept model tanıtan Japon rakiplerine kıyasla BYD, halihazırdaki satıştaki modellerini sergilemeyi tercih etti.

Çinli üretici fuarda, çatısı altındaki Yangwang firmasına ait lüks SUV modeli U8 ile ATTO3 SUV, Dolphin kompakt ve Seal sedan modellerini de sergiledi.

BYD'nin Japonya'daki şubesinin yetkililerinden Liu Xueliang, açıklamasında, "Geniş bir e-mobilite yelpazesi sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"BYD Auto Japan" Başkanı Atsuki Tofukuji, açıklamasında, yıl sonuna kadar Japonya içi siparişleri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Atsuki, "Fuar, bizi tanımayan müşterilerimize hitap etmek için büyük bir fırsat. Mevcut otomobillerimizle en son teknolojilerimizi sergileyebiliyoruz. Dolayısıyla konsept modellere ihtiyacımız yok. Bu bizim gücümüz." dedi.

Subaru'dan uçan araç konsepti

JMS 2023 fuarında diğer öne çıkan alanlardan biri de yeni ulaşım teknolojileri oldu. Subaru Corp, henüz geliştirme aşamasındaki "Subaru Air Mobility" uçan araç konseptini tanıttı. 6 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğindeki aracın uzak bölgelere ulaşım amacıyla kullanılması hedefleniyor.

Subaru Corp. Başkanı Osaki Atsuşi, "daha özgür ulaşımın geleceğini gösteren bir konsept" şeklinde nitelediği modele yönelik, "Bu, havacılık ve uzay birimimiz ile otomotiv birimimizin birlikte çalışması için büyük bir şans. Çok heyecanlıyız." dedi. Osaki, modelin piyasaya sürüleceği tarihe yönelik bilgi vermedi.

Fuarda, "Hidrojen Festivali" düzenlenecek

Suzuki Motor Corp. ise yerel SkyDrive Inc. firmasıyla işbirliği halinde sürdürdüğü uçan araç üretim projesine yönelik bir model tanıttı. Yeni modelin üretimine 2024 ilkbaharında başlanması bekleniyor.

Eğlence amaçlı hız trenleri "roller coaster" üreticilerinden Sansei Technologies Inc. ise fil gibi yürüyebilen, üstünde 4 kişi taşıyabilen 2,1 metre yüksekliğinde, 4 ayaklı robot "SR-02" modelini tanıttı.

JMA marjında 9 gün boyunca sürecek "H2 Enerji Festivali" aracılığıyla hidrojen yakıtına yönelik ilginin artırılması hedefleniyor. Festival, Toyota'nın yerleşkeye kurduğu ve Toyota'nın hidrojen yakıtlı araçlarından elde edilen elektrikle çalışan sahnede gerçekleştirilecek. Festivale popüler müzisyen, komedyen ve sosyal medya üreticileri de katılacak.