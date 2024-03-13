Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan'da aday kadro belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan'da aday kadro belli oldu

Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus 'un yaptığı Al Hilal , AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.