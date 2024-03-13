Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.

Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.

Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

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Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

Kaynak: AA