Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merve, İngiltere'de dün sona eren organizasyonda da bronz madalya kazanmıştı.

Barcelona, Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid'i mağlup etti

Barcelona, Joao Felix'in golüyle Atletico Madrid'i mağlup etti

Milli sporcu, mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülünün sahibi olmuştu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.