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İzmir'in yanı sıra Manisa, Konya ve Kayseri'deki adreslere baskınlar düzenlenmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliye ye sevk edildi.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonun İzmir ayağı kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

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