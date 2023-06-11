Kocaeli

Kerpe, Kumcağız, Cebeci, Bağırganlı ve Kovanağzı gibi mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Kandıra, tatilciler için alternatif konaklama imkanı sunuyor.

İlçedeki konaklama tesislerinde bayram tatili öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu ilçeyi tercih edecekler, doğa ile iç içe tatil yapma imkanı bulacak.

Rezervasyonlar arttı

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, mavi bayraklı plajların bakımının yapıldığını ve hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Okulların kapanması ve hemen ardından Kurban Bayramı tatilinin başlayacak olmasıyla ilçedeki turizmde hareketliliğin artacağını belirten Güneş, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını sevinçle karşıladıklarını kaydetti.

Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlarda artış olduğunu dile getiren Güneş, "Şu an konaklama yerlerinde rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı. Kurban Bayramı'na kadar doluluğun yüzde 100'e çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Güneş, bayram tatili rezervasyonlarının genelde 4-5 günlük olduğunu, her bütçeye uygun konaklama imkanının ilçede bulunduğunu belirtti.

"Kahvaltı dahil oteller kişi başı 750 lira, 1+1 pansiyonlar günlük bin liradan başlıyor. Konaklama yapmayı planlayanlar yer bulmadan gelmesinler." diyen Güneş, son yıllarda karavan ve çadır kampı yapmak için gelenlerin sayısında da artış olduğuna işaret etti.

Güneş, bu anlamda hizmet veren güzel yerlerin olduğunu ancak yeni yatırımlara da ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yoğun talep nedeniyle artık mevcut yerlerin, talebi karşılamakta zorlandığını kaydetti.

Dalga sörfü meraklıları Babalı sahilinde buluşacak

Babalı Mahallesi'nde sörf merkezi işleten Tolga Hadimoğlu da Babalı sahilinin son yıllarda doğa sporları ve dalga sörfüyle öne çıktığını söyledi.

Dalga sörfünün ilçe turizmine katma değer sağladığını aktaran Hadimoğlu, bu spora ilginin artmasıyla Kandıra'da turizm sezonunun tüm yıla yayıldığını kaydetti.

Hadimoğlu, Babalı'da işlettikleri sörf evinde tatilcilere konaklama imkanı da sunduklarını anlatarak, "Önümüzde Kurban Bayramı tatili var. Okulların kapanmasının ardından sezon hareketlenecek. Rezervasyonlarımız yaklaşık üç hafta önceden dolmuş vaziyette. Babalı civarındaki birçok tesiste de rezervasyonlar şu anda bayramla ilgili dolmuş durumda." diye konuştu.

Sörf aktivitesine olan ilgiden dolayı son yıllarda yurt içi ve dışından çok sayıda misafir ağırlamaya başladıklarını dile getiren Hadimoğlu, gün içerisinde 70 kişiye bu anlamda ders verme kapasitesine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

AA