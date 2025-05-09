Çelik, sözleri son günlerde sosyal medyada viral olan Rıza Tamer Şişman imzalı “Durum Vahim” adlı parçasıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni şarkısının klibi, baharın canlı renkleri eşliğinde yönetmen Burakhan Paşabeyoğlu tarafından duygusal bir atmosferde çekildi. Klip, hastalık sürecinde yaşadığı duyguları ve yeniden hayata tutunuşunu güçlü bir görsellikle yansıtıyor.

Esen Çelik, yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakmanın verdiği güçle, sanat hayatına yepyeni bir sayfa açıyor. “Durum Vahim”in hem sözleri hem de klibi, dinleyenleri derinden etkilemeye hazırlanıyor.