İSTANBUL (AA) - Karmod, Antalya'da yer alan dört otel için geliştirdiği yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otellerden gelen talepler doğrultusunda, genellikle 50-100 ton kapasiteye sahip yağmur suyu hasadı depolama tanklarının üretim süreci sona erdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Satış Müdürü Selçuk Kaya, büyük tonajlı yağmur suyu hasadı tanklarıyla turizmden kamu hizmet alanlarına uzanan geniş bir kullanıcı kitlesine, sürdürülebilir çözümler sunduklarını belirtti.

Küresel ısınma nedeniyle kullanılabilir su kaynaklarında yaşanan hissedilir daralmanın yağmur suyu hasadını daha önemli hale getirdiğine dikkati çeken Kaya, 'Yaz aylarındaki alışılmış kurak günlere bahar aylarının da eklenmesi, su kaynaklarının korunmasını daha önemli hale getiriyor. Toprak altı ve üstü kullanımlara özel ürettiğimiz yağmur suyu hasadı tanklarımızla suyu depolayarak ek kaynak imkanı hazırlıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Kaya, yağış anında sürdürülebilir çözümlerle suyun güvenli şekilde depolanmasını sağladıklarını, tek gövdede 5 bin litreden başlayarak 100 ton kapasiteye kadar üretim gerçekleştirebildiklerini aktardı.

Depoları birbirine entegre ederek çok daha yüksek kapasitelerde yağmur suyu depolama tankları hazırlayabildiklerini vurgulayan Kaya, talebe göre gövde üzerinde pompa sistemlerinin yerleştirildiği özel bölmeler ve makine daireleri de hazırlayabildiklerini ifade etti.

Antalya'da bulunan otel işletmelerinin, yağmur suyu hasadı depolarını bir gereklilik olarak gördüğünü aktaran Selçuk Kaya, şunları kaydetti:

'Kesintisiz hizmet odaklı çalışan turizm tesisleri arasında bulunan otel yöneticileri, yağmur suyu hasadı depolama tanklarını en önemli ihtiyaçları arasında görüyor. Bundan dolayıdır ki, yeni sezon hazırlıklarına girildiği bu dönemde Antalya'da 4 ayrı otel için yağmur suyu depolama tankları ürettik. Talepler 50 ila 100 ton kapasitelerde yoğunlaşıyor. Tesis ortamına göre depolar toprak altında veya açık alanda konumlandırılıyor. Yağmur hasadından elde edilen su, genellikle kullanım suyu olarak değerlendiriliyor. Yeşil alan sulamasında da tercih ediliyor.'