İSTANBUL (AA) - Karsan, Belçika'da düzenlenen Busworld Europe 2025 fuarında üç yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, '3 tanıtım tek vizyon' anlayışıyla fuara katılan Karsan, Otonom e-JEST'in dünya tanıtımını yaptı. Ayrıca Toyota işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen ve markanın otonom yolculuğuna işaret eden Karsan AI (Autonomous Intelligence) çözümleri de ilk kez tanıtıldı.

Karsan, 'Electric Evolution' yaklaşımını yalnızca yeni araç modelleriyle değil, mevcut elektrikli ürün gamını geliştiren yeniliklerle de sürdürüyor. Tanıtılan yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde markanın elektrikli araçları daha uzun menzil ve yüksek enerji kapasitesi sunuyor.

Yeni batarya teknolojisiyle e-JEST modeli 105 kilovat saat kapasiteyle 260 kilometreye kadar menzil sağlarken, e-ATAK modeli 264 kilovat saat batarya kapasitesiyle 370 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Doğuştan elektrikli e-ATA ailesinde ise 10 ve 12 metrelik versiyonlar 528 kilovat saat batarya ile 530 kilometre, 18 metrelik model ise 800 kilovat saat kapasiteyle 550 kilometreyi aşan bir menzil sunuyor.

- Yüksek teknoloji ve otonom çözümler öne çıktı

Yeni tanıtılan Otonom e-JEST, 19 yolcu kapasitesi, 135 kilovat motor gücü ve 105 kilovat saat bataryasıyla şehir içi ulaşımda dikkat çekiyor. 1 saat 20 dakikada hızlı şarj olabilen araç, bağımsız süspansiyon sistemiyle otomobil konforu sunarken, 23 sensörden oluşan sistemle çevresini 360 derece tarayarak güvenli sürüş imkanı sağlıyor.

Toyota işbirliğiyle geliştirilen 12 metrelik e-ATA Hidrojen modeli ise 250 kilovat motor gücü, 22 bin nanometre tork, 88 yolcu kapasitesi ve 600 kilometreye kadar menzil ile hidrojen teknolojisinde yüksek performans sunuyor.

Otonom e-JEST modeli, şerit takibi, dönüş zamanlaması ve trafik akışına göre karar verebilme yeteneğine sahip yapay zekâ destekli sistemlerle donatıldı. Bu sayede araç, çevresini anlık olarak izleyerek güvenli sürüş sağlıyor.

- 'Otonom teknolojilerle ulaşımda yeni bir çağ başlıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Busworld 2025'e çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

İkinci otonom modelleri Otonom e-JEST'in, Avrupa elektrikli minibüs pazarında yeni nesil teknolojiye geçiş yapmak isteyen şehirlerde ilgi göreceğini aktaran Baş, 'Biz JEST'e 'Game changer' yani oyun değiştiren diyoruz. Gerçekten de Karsan JEST ailesi, başta Avrupa olmak üzere dünyada oyunun kurallarını yeniden yazdı. Bugün itibarıyla JEST ailesine otonom versiyonu eklemiş olduk. Otonom e-JEST, konsept bir araç değil, tam anlamıyla günlük toplu taşıma operasyonlarında koşabilecek bir ürün. Kompakt tasarımıyla tarihi şehir merkezleri ve dar sokaklar için ideal bir çözüm.' ifadelerini kullandı.

Baş, şehirlerde nüfusun hızla artmaya devam ettiğine değinerek, dolayısıyla ulaşım ihtiyacının da her geçen gün daha da çeşitlendiğini kaydetti.

Bu değişimin, geleneksel sistemlerin ötesinde daha akıllı ve entegre çözümleri zorunlu kıldığını vurgulayan Baş, 'İşte tam da bu noktada, otonom teknolojilerle ulaşımda yeni bir çağ başlıyor. Karsan Otonom e-ATAK da tam bu noktada devreye girerek bu dönüşüme öncülük etti ve etmeye de devam ediyor.' değerledirmesinde bulundu.



Baş, Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli minibüsü e-JEST'in, Seviye-4 otonom sürüş teknolojisiyle liderliğini bir adım daha ileri taşıdığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

'Yenilikçi tasarımı, üstün teknoloji entegrasyonu ve çevreci yaklaşımıyla bugüne kadar şehir içi ulaşımın en güçlü oyuncusu olan e-JEST, artık yalnızca şehirleri değil, geleceği değiştiriyor. Artık sadece elektrikli araç üretmiyoruz, şehirlerin ritmini anlayan, yolcularla birlikte düşünen ve geleceğin ulaşım kültürünü bugünden yazan otonom bir zeka inşa ediyoruz. Otonom e-JEST, e-JEST'in üzerine eklenen bir teknoloji değil, Electric Evolution ile başlayan yolculuğumuzun çevresini algılayan, anlık kararlar verebilen ve sürekli öğrenen bir mobilite zekasına dönüşmüş hali. Karsan'ın vizyonunu bir adım daha ileri taşıyan Otonom e-JEST, elektriğin gücünden zekanın özgürlüğüne geçişin en güçlü temsilcisi.'

Baş, Busworld 2025'te Otonom e-JEST'in dışında iki önemli tanıtım daha gerçekleştirdiklerine değinerek, 'Bunlardan ilki Karsan e-ATA Hidrojen. Sıfır emisyonlu, uzun menzil taşımacılık için geliştirilen hidrojenli model, bu teknolojide uzman ve öncü Toyota işbirliği ile geliştirildi. Karsan'ın temiz enerji çözümlerini genişletme vizyonunun somut adımı olarak tanıtımını gerçekleştirdiğimiz e-ATA Hidrojen, toplu ulaşımda yeni ve konfor seviyesi çok yüksek bir seçenek olarak öne çıkıyor.' bilgisini paylaştı.

İkinci tanıtımın ise Karsan AI olduğunu belirten Okan Baş, bir sonraki adımının Akıllı Mobilite olduğunu aktardı.

Baş, Karsan AI'nın, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekası olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

'Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Karsan'nın otonom başarısının sırrı güçlü işbirliklerinde yatıyor. Karsan, partnerleri ADASTEC ve Applied Autonomy ile beraber yalnızca otonom bir araç sunmuyor, üretim hattından aracın açık trafikte operasyona girmesine kadar uzanan uçtan uca bir ekosistem sunuyor. Bu nedenle Karsan'ı seçen şehirler, sadece bir ürün değil, güvenilir ve uçtan uca tam hizmet çözümü alıyor.'