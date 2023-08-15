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Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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