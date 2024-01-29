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Açıklamada, "28 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 177 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla, sabah itibarıyla 85 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 196 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar ın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

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