Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.11.2023 En düşük En yüksek Palandöken KKY -2 -1 Kartalkaya HKY -11 -8 Sarıkamış KKY 1 1 Keltepe HKY -12 -7 Palandöken-2 KKY -2 0 Mersivan KKY -7 -6 Hakkari KY -6 -2 Uludağ KY -9 -5 Kartepe KY -4 -3

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)