Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hakemlerin hiçbirinin düşmanları olmadığını ifade etti.

Bunları hatalarıyla da güzellikleriyle de kabul edeceklerini belirten Çamlı, "Biz bu ligi kendi çocuklarımızla oynayacağız. Onun için yenilsek de yensek de hiç önemi yok. Biz sahada kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oynadı, kazandı ve 3 puanını aldı. Biz de maçı kazanabilirdik. Belki 5-3 kazanabilirdik, belki onlar 6-5 kazanabilirdi. Hiç fark etmez. Bugün sahadaki mücadeleden dolayı kendi futbolcularımı yürekten kutluyorum. Her birini alınlarından öpüyorum. Canları sağ olsun." diye konuştu.

Bu yolda kaybetmenin de olduğunu dile getiren Çamlı, yola devam edeceklerse bunun bir kaos ortamında değil, dostluk, muhabbet ve kardeşlik ortamında devam etmesini istediklerini belirtti.

Hakemler üzerinden artık futbolun konuşulmasını istemediklerine işaret eden Çamlı, "Türk futbolu bu şekilde hiçbir yere gidemez. Türk futbolunda kulüp başkanları olarak bizler de kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu işi yönetenler de kendine çeki düzen vermek zorunda. Sahadaki futbolcu kardeşlerimiz de hakeme yardımcı olmak zorunda. Mevcut durum ancak bu şekilde düzelir. Sadece hakemleri suçla. Nereye kadar suçlayacağız? Yurt dışından hakem getirip de Türkiye'de maç mı yönettirelim? Bu Türk insanına yakışır mı? Kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

"Asla hakemlerle ilgili bir şey söylemeyeceğiz"

Hakemlerin kendilerine bakmaları ve performanslarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

"Onlar da hata yapıyorlar evet ama ne yapalım şimdi? Hakemleri hata yaptılar diye kötü insan mı ilan edelim? Asla etmeyeceğiz. Bugün ortaya konan futbolu, hakemleri ve iki takımı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki buraya gelenler çok keyifli bir maç izledi. Kaybettik, canları sağ olsun. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz bundan sonra kendi maçlarımıza bakacağız ama asla hakem konuşmayacağız. Bu benim kanaatim ve öngörüm. Asla hakemlerle ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Beş tane penaltımız dahi verilmese konuşmayacağız. Konuştukça bu iş kötüye gidiyor. Biz konuştukça hakemler hata yapmaya devam ediyor. Bir serbest bırakalım ve rahat maç yönetsinler. Ne yapıyorlar bakalım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Buradan kulüp başkanı olarak çağrıda bulunuyorum. Gelin bu hakemleri bir rahat bırakalım, rahat çıksınlar, rahat maç yönetsinler. İki hafta hata yapsınlar. Ne oluyor yani. Biz sahada bir savaşa çıkmıyoruz. Nihayetinde bir futbol karşılaşması. Bunun bir kaybedeni, bir kazananı olacak. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Buraya gelen on binler mutlu olmak için geliyor. Onları da burada gerip göndermeyelim."

Bir gazetecinin maçın ardından futbolcular arasında çıkan gerginliği sorması üzerine Çamlı, ufak tefek tartışmaların olabileceğini söyledi.

Evde iki kardeşin de kavga ettiğini kaydeden Çamlı, "Bunlar futbolu gerecek olaylar değil. Biz başka şeyler konuşuyoruz. İki futbolcu arasında tartışsın. Bana ne tartışmışsa. Her ikisini sakinleştirdim, mevzu kapandı. Bunlar önemli değil. Önemli olan sahada, dünya kamuoyunun önünde, dünyanın izlediği bir müsabakada kendi onurumuza ve kimliğimize yakışır görüntüler sergilememiz." değerlendirmesinde bulundu.