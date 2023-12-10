Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 yendikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, takımının daha iyi şeyler yapacağını belirtti.

Yenilmeme alışkanlığını sürdüreceklerini anlatan Çamlı, aldıkları görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çok güzel bir mücadeleyle iyi bir sonuç aldıklarını vurgulayan Çamlı, "Hakem gördüğünü çalıyor, iyi niyetle bir maç yönetti. VAR sistemi var artık orta hakemlere yüklenilmesini doğru bulmuyorum." dedi.

Çamlı, Kayserispor'un aldığı galibiyetlerle ilgili, "Siz bu mücadeleyi ortaya koyduktan sonra bu takım bu ligde layık olduğu yere gelir. Hani o 'tesadüf' diyen arkadaşlar var, bu galibiyeti onlara hediye ediyoruz. Lütfen artık şehirde kenetlenelim. Bana ne söylüyorsanız söyleyin ama Kayserispor'a ve Kayseri'ye zarar verecek işlerden kaçınalım. Egoları ve kişisel hırsları bir kenara bırakıp Kayserispor etrafında kenetlenelim. Temiz sayfa açalım. Neler yazılıp çizildi. Her şey yazılıp çizildi ama iftira ve kişisel egolarla konuşulursa o zaman yazık oluyor." diye konuştu.

Alınan galibiyetle şehrin mutlu olduğuna değinen Çamlı, maçlarda edilen küfürlerden yenilen cezalara ödenen paralarla Kayserispor'un daha iyi yerlere gelmesi için harcayabileceklerini dile getirdi.

Kayserispor'un mütevazi bir takım olduğuna değinen Çamlı, hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.