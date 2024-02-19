Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Dubois'in hatalı pasını kapan Corelo, topu Nazon'a gönderdi. Nazon'un ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Volkan'ın da müdahale ettiği top ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Nazon kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Volkan Babacan'ın yatarak müdahale ettiği topu Nazon, Cardoso'ya yolladı. Bu oyuncunun penaltı noktası önünden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

15. dakikada Kayserispor ikinci golünü buldu. Ba'nın pasında kısa düşen topu Abeid'den önce kapan Ali Karimi, ceza yayı içinden çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

30. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Kemen'in ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo topu kafayla indirdi. Müsait pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Abeid'in şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz Türüç, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Bilal köşeye giden topu son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakikada ev sahibi takım golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Dubois'in arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Deniz Türüç, yakın mesafeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

72. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Kayserispor ceza sahasına giren Davidson, Emirhan ile yaptığı verkaç ile açısını düzeltti. Davidson'un sol çaprazdan şutunda top uzak köşede yan direğe çarpıp auta çıktı.

76. dakikada turuncu-lacivertli ekip etkili geldi. Savunma arkasına atılan topu kontrol eden Piatek'in sağ kanattan ön direğe yerden gönderdiği topu Emirhan topuk vuruşuyla ağlara göndermek istedi, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

84. dakikada Kayserispor 3. golünü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına giren Ramazan Civelek, boş pozisyondaki Boa Morte'ye pasını verdi, Boa Morte de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

89. dakikada ev sahibi takım farkı yeniden 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa Opoku kafayı vurdu, kaleciden seken topa Hamza Güreler vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.

90+10. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Dubois ile Bourabia arasında yaşanan mücadele sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında Bourabia'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+12. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı atışında soluna gelen topu kurtaran Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Mondihome Kayserispor 3-2 kazandı.