Kayseri
9. dakikada sağ kanttan gelişen Pendikspor atağında Gökcan Kaya'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Sequeira'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt, soluna gelen topu uzanarak çeldi.
22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.
39. dakikada sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı taç atışında topla buluşan Karimi çizgiye inerek topu altıpas içerisine gönderdi. Karimi'nin ortasına koşu yapan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahoken'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA