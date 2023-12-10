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78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.

61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.

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