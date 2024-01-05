İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, 2001 yılında mezun olduğu okulda bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, sarı-kırmızılı ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım, "Kayserispor bu yıl Avrupa'ya gidebilecek mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hedefimiz bu yönde, inşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Biz o yönde çalışıyoruz. Kolay değil, çok emek istiyor, çok çalışmak gerekiyor ama bunu gerçekleştirebiliriz. Tüm hedeflerimiz de bu doğrultuda. Ligi de bitirebildiğimiz en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Kayserispor her zaman Türkiye Kupası'nda da kupayı kaldırmayı hak eden bir kulüp. Orada da finale kadar gitmek istiyoruz."

Kolovetsios ise okula davet edildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yüzleri parlayan öğrencileri görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Kolovetsios, öğrencilerden kendilerini desteklemeye devam etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından Samet Koç, Hasan Ali Kaldırım ve Kolovetsios, öğrencilere tablet dağıttı, Kayserispor formalarını imzaladı.