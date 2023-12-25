Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.
Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.
Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.Kaynak: AA
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