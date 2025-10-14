İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi, eğitime ve bilime sağladığı katkılar nedeniyle tıp fakültesine hayırsever iş insanı Sinan Dereli'nin adını verdi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde düzenlenen törende, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Metin Sitti, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi.



Hayırsever iş insanı Dereli'nin adı, Koç Üniversitesi'nin 2011'de başlattığı ve bugüne kadar Anadolu'nun çeşitli kentlerinden 1600'den fazla öğrenciye uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı'na sağladığı destek dolayısıyla Tıp Fakültesi'ne verildi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, bu adımın sadece bir isimlendirme değil, bir değer ve vizyonun kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Sitti, 'Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi binamıza 'Sinan Dereli' adını vermekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu isim, sadece bir bağışı değil, insana, eğitime ve bilime duyulan derin inancı temsil ediyor.' ifadelerini kullandı.

Sinan Dereli'nin Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla hemşirelikten tıbba uzanan alanlarda çok sayıda öğrencinin hayatını değiştirdiğini aktararak, 'Bu katkıların her biri, geleceğe atılmış sessiz ama güçlü bir imzadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Sitti, Koç Üniversitesi'nin gelecek vizyonunun merkezinde yer alan 'Etki için Katkı' anlayışına da değinerek, şunları kaydetti:

'Üniversitemizin gelecek vizyonunu ‘Etki için Katkı' sözüyle tanımlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki her destek, yalnızca bir katkı değil, bir etki zinciri yaratır. Bir öğrencinin geleceğini değiştirmek, bir toplumun yarınını güçlendirmektir. Bir bağış, sadece bir yapıyı değil, o yapının içinde büyüyecek binlerce hayatı inşa eder.'

İş İnsanı Sinan Dereli de tıp fakültesi binasının ismiyle anılacak olmasının kendisi için son derece anlamlı olduğunu aktardı.

Bunu, eğitimine katkıda bulunma gururunu yaşadığı gençlerle kurduğu bağın bir göstergesi olarak kabul ettiğini belirten Dereli, isimlendirme sayesinde bu bağın kalıcı olacağını vurguladı.

Dereli, 'Ülkemizin geleceğini güçlendirecek olan hekimlerin eğitimlerinde destek olabilmek benim için en değerli manevi ödül. Siz öğrencilerden tek dileğim bilginin ışığını, merakınızı ve insanlığa hizmet etme idealinizi her zaman korumanızdır.'

