KOCAELI (AA) - 11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.

25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.

41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.

43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.

56. dakikada Balogh'un ortasında ceza sahasının solunda Agyei topla buluştu. Kocaelisporlu futbolcunun şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

60. dakikada ceza sahası dışından Ruan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

62. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, röveşata vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.

88. dakikada Serdar Dursun, Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı ortada topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma 2-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan: 3 maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Oyuncuların yüksek performansla oynadığını anlatan İnan, 'Bunun neticesinde de maçı kazanmayı bildiler. Maçı kazandıkları için bu kadar üst düzey bir mücadele gösterdikleri için onları tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İnan, oyuncuların performanslarının yükselmesinin kendilerine bağlı olduğunu vurgulayarak 'Onlarla çok zaman geçiriyorum. Onlarla hep samimi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. İnandırmaya çalışıyorum çünkü onlar iyi oyuncular. Bu şehir onları çok seviyor. Bu şehir başarıyı hak ediyor. Çünkü insanlar, taraftarlar fazlasıyla takımlarına sahip çıkıyor. Oyuncular bence bunun farkında. Ben onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Onlara dürüst ve samimi olmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca hep çalıştım, çalışkan biri oldum. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Ama siz ne yaparsanız yapın eğer oyuncu bunu istemezse ve size yaklaşmazsa o zaman işiniz çok zor oluyor. Sağ olsunlar onlar bu yönde çok çaba sarf ediyor.' diye konuştu.

Oyuncuların çalışmanın ve doğru olmanın karşılığını aldığını aktaran İnan, şöyle devam etti:

'3 maç kazanmak da bir şeyi bitirmiyor. Lig uzun bir maraton ve istikrar çok önemli. Sürekli aynı seviyede oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Ama bunu ne olursa olsun başarmanız gerekiyor. Bugün maç bitti. Önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol çok çabuk unutturuyor her şeyi maalesef. Geçmişi çok çabuk unutturuyor. Dolayısıyla da biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.'

'İyi oynadığımız, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık'

İnan, bir gazetecinin ilk haftalarda maç kazanamayan teknik direktörlerin karşı karşıya kaldığı baskıyı kendisi açısından nasıl değerlendirildiğini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

'İlk 5 haftada bir mahcubiyetim olduğunu hep söylüyordum size ve taraftarlara. Gerçekten bize destek verdiler. Sahip çıktılar takımlarına. Benden ziyade ben tabii oyuncu bazında bakıyorum. Oyuncularına sahip çıktılar. Bu bizim için önemliydi. Evet gerçekten arkamızda durmaları önemliydi ama takım 5 hafta boyunca iyi mücadele etti ve iyi oynadı. Ben bu tarafından bakıyorum. Bence bizim taraftarlarımız, bizim şehrimiz futboldan anlıyor ve takımlarını sadece sonuca göre desteklemiyor. Bu bizim için önemliydi. İyi oynadığımız, hak ettiğimiz halde kazanamamıştık. Bence o yüzden bizi daha fazla desteklediler, bize inandılar.'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira: Kazanmak istiyorsanız 90 dakika boyunca rakibinizden daha iyi oynamalısınız

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Kocaelispor'un sahasında etkili bir takım olduğunu ve oyuncularını bu konuda uyardığını belirterek düşüncelerini sahaya yansıtamadıklarını ve doğru şeyler yapamadıklarını ifade etti.

Futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğuna işaret eden Pereira, 'Kazanırsınız, kaybedersiniz veya berabere kalırsınız. Bugün kaybettik. Çünkü iyi değildik ve iyi şeyler yapamadık. Doğru şeyler yapamadık. Bazen futbolda bir top kaybederseniz öz güveniniz düşebilir ama bu mağlubiyetin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde çalışmaya, gelişmeye ve yolumuza devam edeceğiz. İyi oynayamadık. Eğer bir maçı kazanmak istiyorsanız 90 dakika boyunca rakibinizden daha iyi oynamalısınız.' diye konuştu.

Maç öncesi futbolcularına Kocaelispor'un iyi takım olduğunu söylediğini dile getiren Pereira, şöyle devam etti:

'Top bizdeyken iyi oynayamadık. Top sizdeyken iyi oynayamazsanız eğer maç kazanamazsanız ve bugün biz istediklerimizi yapamadık. Rakibimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Bizim için kötü bir gündü. Bazen bazı hocalar buraya geliyor hakemden veya bir penaltıdan veya başka bir sebepten bir bahane uydurarak maç kaybettiklerini söyleyebiliyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün iyi değildik. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve o yüzden maç kaybettik ve futbolda bu olabiliyor. Bazen iyi olursunuz, bazen iyi olmazsınız.'

Eksik oyuncularla ilgili soruları da yanıtlayan Pereira, 'Asla bahane üretmem. Oyuncum eksikti, sakattı demem; 27 oyuncum var, hepsi birlikte çalışıyor, hepsine güveniyorum. Bugün sahaya çıkan isimlerden daha fazlasını bekliyordum.' ifadelerini kullandı.





Muhabir: Makbule Beyza Günbey, Tahir Turan Eroğlu