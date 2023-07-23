Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Konya'nın küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede, Türkiye'de ve dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kuraklıkla mücadele kapsamında bölge çiftçisini desteklemeye devam ettiklerine değinen Altay, "Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü̈ başta olmak üzere pek çok kullanım alanına sahip tıbbi aromatik bitkilerinden kekik ve adaçayını 2021'den itibaren bölgemizde kullanılmayan atıl arazileri üretime kazandırmak için destekleme kapsamına aldık. Bu doğrultuda Güneysınır ilçemizde susuz tarım yöntemiyle daha önce ekimi yapılan kekiklerin hasat işlemi gerçekleştirildi. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Altay, kekik yetiştiriciliğinin karlı bir tarımsal faaliyet olmasıyla öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Her zaman çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kıraç ve atıl arazileri tarıma kazandırmak için çiftçilere 2021'den itibaren artarak devam eden ve yüzde 85 hibe ile 662 bin adet kekik fidesi ve 222 bin adet adaçayı fidesi desteğinde bulunduk. Toplamda 884 bin adet kekik ve adaçayı, 257 dekar alanda ekilerek üretime kazandırılmış oldu."

AA