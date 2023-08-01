Haber: Beyza Betül Cihan
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı kredi kartı harcamalarına yönelik aldığı karar ile ilgili yapılan açıklamasında, "Havayolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kart harcamalarına taksit yapılamayacak." ifadelerine yer verdi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte sağlanması, seyahat acenteleri ve konaklama harcamaları için ülke kredi kartıyla taksit yapılmayacak. Bu değişiklik, içerikli seyahat ve konaklama harcamalarının tek çekim olarak zorunlu kılacak.