Gemlik Haber Gazetesinin himayelerinde, Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran’ın Genel Koordinatörlüğünde 2021 Altın Kalemler Son Bahar Şiir yarışması başlamıştır

Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, aşağıdaki şartlar dahilinde 2021 Altın Kalemler Plaket ödüllü son bahar şiir yarışması

GENEL ŞARTLAR

1. Konu serbest olup, siyasi içerik taşımayacak

2. Her şair sadece 3 eserle katılacaktır.

3. Hiçbir yerde yayınlanmamış olan her eser bir sayfayı geçmeyecektir. Aksi halde yarışma dışı kalacaktır.

4. Eserlerin altına sadece herhangi bir sözcükten ibaret olan “rumuz” yazılacak, isim yazılmayacak, imza atılmayacak, herhangi bir işaret de konulmayacaktır aksi halde yarışma dışı kalacaktır.

5. Her yarışmacı bir kısa öz geçmişini yazacak ve bu belgede eserlerin adı, rumuzu ve telefon numarası ve mektup adresi yazılacaktır.

6. Her yarışmacı, masraflar için sadece aşağıdaki Posta hesap numarasına 60.00 TL. ödeyecektir.

7. Eserler, Öz geçmiş ve yatırılan paranın makbuzu { [email protected] } e.mail adresine gönderilecektir.

8. Dereceye giren her eser sahibi mutlaka plaket ile ödüllendirilecektir.

9. Ödüller; Gemlik ilçemizde uygun görülen bir salonda Basının ve diğer protokol eşliğinde sahiplerine verilecektir.

10. Son katılım; 30 Ekim 2021 dir.

Bu tarihten sonra gelen eserler yarışma dışı kalacaktır.

11. PTT Hesap NO: Hasan Azkıran: 5025940

Tel. 0 536 316 37 62

e.mail: { [email protected] }

12. Jüri Başkanı : Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

e.mail: { [email protected] }

Not: 2021 ALTIN KALEMLER SON BAHAR ŞİİR YARIŞMASI '' nda yer alacak eserlerin değerlendirmesinde ve puanlamasında Jüri Başkanı ve Basın Danışmanı Nihat İlikcioğlu yetkilendirilmiştir

Tüm şiirseverlere ve şairlere saygı ile duyurulur