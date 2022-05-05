Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.484,32
ALTIN
906,63
DOLAR
14,87
STERLİN
18,47
EURO
15,73
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35...
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat Baykız'dan Derin Sohbet
Ferdi Bozduman ve Ali Fuat...

Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2022 Perşembe 15:05
Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar

EDİRNE - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin ilk gününde Edirne'de Kent Müzesi'nde, etkinliğin simgelerinden 'Bahar Tacı'nın yapımı atölyesi düzenlendi. Çocukların ebeveynleriyle katıldığı etkinlikte, kakava ve hıdırellezin simgesi bahar taçları, çiçeklerle süslendi.

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, Kent Müzesi'nde etkinliğin simgelerinden bahar tacı yapımı gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların ebeveynleriyle katıldığı etkinlikte, bahar tacı çiçeklerle süslendi.

Müze Rehberi Gizem Ateşçidir, amaçlarının hem baharı karşılamak hem de insanlara müze sevgisi aşılamak olduğunu söyledi. Önemli gün ve haftalarda bu tarz atölye çalışmaları yaptıklarını belirten Ateşçidir, "Her yıl şehrimizde 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri taçsız olmaz diyerek bir atölye çalışması düzenledik. Ücretsiz halka açık bu etkinliğimiz. Bol çiçekler ve farklı renklerle birlikte bahar tacı hazırlıyoruz. İnsanlara müzelerde biraz farkındalık yaratmak amacıyla bunu yapıyoruz. Genelde önemli gün ve haftalarda atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Yaklaşan anneler ve babalar günü ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası'nda da çalışmalar yapacaklarını dile getiren Ateşçidir, "Bununla birlikte çocuklarımızla geleceğin rehberleri çalışması yaptık, onun sertifika çalışmasını yapıyoruz. Yakında anneler günü daha sonra babalar günü ile ilgili atölye çalışması düzenleyeceğiz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaştığında da müzemizde söyleşiler, imza günleri ve sergiler devam edecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KakavaBahar TacıHıdrellez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans