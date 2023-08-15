Ankara

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporlarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl yaklaşık 8,8 gigavat kurulu güç ilave edilen deniz üstü rüzgar enerjisi santrali kapasitesi 2022 sonunda 64,3 gigavata yükseldi.

Fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilen yenilenebilir enerji teknolojilerinin artmasıyla rüzgar enerjisinden elektrik üretimi de çeşitleniyor. Bu kapsamda karasal rüzgar enerjisi yanında deniz üstü ve yüzer rüzgar enerjisi santralleri de sistemde elektrik üreten teknolojiler olarak ön plana çıkıyor.

Deniz üstü rüzgar enerji santrallerinin kurulduğu en az 60 metre derinlikli açık denizlerde yüzer deniz üstü santral kurulumu yapılabiliyor, 2030'dan itibaren deniz üstü rüzgar santralleri yanında yüzer rüzgar enerjisi santrallerinin de yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde karasal türbinlerin kapasitesi bu yıl itibarıyla 7 megavata, deniz üstü santrallerinde ise 15 megavata ulaşırken, türbin kapasitesinin teknolojik gelişmelerle daha da artması bekleniyor.

Böylelikle, 2023-2027 döneminde dünya genelinde deniz üstü rüzgar enerjisi santrali kapasitesinin her yıl 26 gigavat artışla 194 gigavata çıkacağı öngörülüyor.

Çin deniz üstü rüzgarda lider

ABD'de geçen yıl yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı Endüstri Planı ve Çin'in 5-Yıl-Planı, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel ölçekte artmasını destekleyen politik unsurlar oldu.

Çin geçen yıl ilave ettiği 5 bin 52 megavatla 2022 sonunda 31 bin 442 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaştı ve lider konumunu sürdürdü. Birleşik Krallık bu dönemde yaklaşık 1179 megavat artışla toplamda 13 bin 918 megavatla Çin'i takip etti. Almanya ise geçen yıl ilave ettiği 342 megavatla toplam 8 bin 55 megavatla kümülatif toplamda üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de ise ilk kez deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.

AA