Küresel piyasalarda bu hafta önde gelen merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde gözler ekonomi yönetiminin İspanya yapacağı yatırımcı toplantıları ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) 13 Aralık'ta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklayacak.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine dair görüşler ağırlık kazandı. ABD'de yarın enflasyon, perşembe perakende satışlar ile cuma günü de sanayi üretim verilerinin açıklanması bekleniyor.

Analistler, faiz kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell ile Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Avrupa tarafında da ECB ile BoE'nin faiz kararı gündemde olacak. ECB'nin de faizleri sabit bırakması öngörülüyor. Yarın Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, çarşamba sanayi üretim endeksi, cuma ise satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) takip edilecek.

Gözler Bakan Şimşek'in yatırım turunda

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları ile açıklanacak ekonomik veriler piyasaların odağında olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı toplantılarını İspanya ile sürdürecek.

Şimşek'in Madrid'deki temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Erkan'ın bugünkü gündeminde reel sektör görüşmeleri kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu toplantısına katılım bulunuyor. TCMB Başkanı, çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi ile istişare toplantısına katılacak.

Ayrıca, yurt içinde yarın dış ticaret, inşaat maliyet endeksleri, çarşamba ciro ve perakende satış endeksleri, cuma günü de konut satışları istatistikleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Moody's'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini cuma günü açıklaması bekleniyor. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ayrıca kredi notu görünümünü de pozitife çevirmesi bekleniyor.

"Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek"

Ekonomi yönetiminin haziran ayından bu yana attığı adımlar ekonomik verilere olumlu yansımaya devam ediyor. Bugün açıklanan ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verirken işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e geriledi. Sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Atılan adımlar ülkenin risk priminin (CDS) de gerilemesini sağladı. Türkiye'nin CDS'si hazirandan bu yana yaklaşık 240 puan azalarak 329 baz puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum yabancı yatırımcıların Türk lirası (TL) varlıklara ilgisini artırırken TCMB'nin toplam rezervi de 140 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi ve iş gücü verilerine ilişkin, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler bugün başlarken gelecek yıl uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmeler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başladı.