İstanbul

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan "şahin" politikaların beklenenden uzun sürebileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell, sıkılaşma politikasında çok yol katettiklerini belirterek, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin "karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak" olduğunu aktardı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelecek toplantılarda uygun politika adımlarına karar verirken enflasyonun istikrarlı bir aşağı yönlü patika üzerinde olmasına bakacaklarını vurguladı.

Enflasyonun hala kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu belirten Bowman, yeterince kısıtlayıcı seviyeye ulaşmak ve enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla politika faizi artışı gerekeceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentileri aştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 2 ve 5 yıllık tahvil faizleri dün 10 Mart'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Altının onsu düşüş eğilimini dördüncü güne taşıyarak dün yüzde 1 değer kaybıyla 1.913 dolara gerilerken, Brent petrolün varili de yüzde 3,5 azalışla 74,3 dolara indi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak fiyat ve çalışan maaşlarındaki mevcut artış seviyelerinin sürdürülemez olduğunu bildirdi.

Ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini ifade eden Bailey, bu gelişmelerin ülkede enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

BoE'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası, enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı.

İngiltere'de dün FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,72 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yüzde 1'e yaklaşan düşüşle başladı.

Asya'da satış baskısının tatil dönüşü Çin ve Hong Kong piyasalarında derinleştiği görülürken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımlarının yetersiz kalacağı endişesi öne çıkıyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8'e, hizmet sektörü PMI ise 54,2'ye geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hon Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 4,65 üzerinde 5.428,26 puandan tamamladı.

Dün para politikası kararlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Dolar/TL, dün yüzde 5,6 artışla 24,8897'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 25,1930 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

AA