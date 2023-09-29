İSTANBUL AA- Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon ve resesyon ikileminde yön arayışına devam eden küresel pay piyasaları, yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor.

Analistler, hafta başından bu yana Fed yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin, dün ABD'de açıklanan verilerin ardından güvercinleştiğini belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin daha fazla politika sıkılaştırması olmadan ve büyümede sadece ılımlı bir yavaşlamayla enflasyonun yakında hedefe ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Söz konusu yönlendirme, ABD ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 2,1 ile beklentiler paralelinde büyüdüğünün açıklanmasının ardından gelirken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 204 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının Fed'in sıkılaştırıcı para politikasına karşı güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az süre kalırken, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki müzakereler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirirken, Kongrenin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Analistler, Cumhuriyetçi McCarthy'nin mali yılın bitimine kadar partisini ikna edebileceğine dair şüphelerin olduğunu aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de "hükümetin kapanmasının" ülke ekonomisi için "önlenebilir bir risk" olduğunu belirterek, tarafları federal hükümete sağlanan finansmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmaya çağırdı.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler, Bölge'de öncü enflasyon ve İngiltere ekonomisinin büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da enflasyonun beklenenden de düşük gelmesinin ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Dün Almanya'da açıklanan verilerine göre, öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 4,5 artarak beklentilerin altında kaldı. Bir önceki ay yıllık TÜFE yüzde 6,1 artarken, bu ay yüzde 4,6 yükselmesi bekleniyordu.

Bugün İngiltere ekonomisinin 2. çeyrekteki performansının açıklanacağını anımsatan analistler, yıllık bazda yüzde 0,4 ve aylık bazda yüzde 0,2 büyüme beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, açıklamalardan, bankanın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine dair sinyaller alınabileceğini söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,54 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore'de tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın, "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle" soruşturulduğu bildirildi.

Şirketin Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, Hui'nin adli makamlarca tedbir altında tutulduğu doğrulandı.

Bildirimde, "İlgili makamlar, Bay Hui Ka Yan'ın, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle zorunlu tedbir altında tutulduğuna dair şirketi bilgilendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Japonya tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Tokyo TÜFE yıllık yüzde 2,5 artışla beklentilerin altın kalırken, Tokyo bölgesine ilişkin enflasyon verilerinin ülke çapındaki tüketici eğilimleri için öncü gösterge niteliği taşıdığı biliniyor.

Ülkede işsizlik oranı ağustosta yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde aylık öncü sanayi üretimi ise değişim göstermedi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalırken, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazancıyla günü 8.218,74 puandan tamamlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,9 artışla günü 27,3841'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,4690 seviyesinden işlem görüyor.

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Eylül'deki toplantısına ilişkin özette, "Öncü göstergeler, son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ediyor." ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan, TCMB toplam rezervleri, 15 hafta üst üste artarak 1987'den bu yana en uzun yükseliş rekorunu kaydedip 125 milyar doları aştı.

Analistler, bugün yurt içinde S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra dış ticaret açığı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2.çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, yıllık tahmini TÜFE

14.00 Türkiye, ağustos ayı bankacılık sektörü net kar-zarar durumu

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelirler ve harcamalar

17.00 ABD, eylül ayı Michigan tüketici güven endeksi

19.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

Çin ve Güney Kore piyasaları kapalı olacak