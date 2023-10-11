İstanbul

Başta Fed olmak üzere enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık iki yıldır politika faizlerini yükselten merkez bankalarının söz konusu adımları sonlandırabileceği eğiliminin güçlenmesi risk iştahını besliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve ECB'nin yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş güvercinleşiyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamalarında faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Ekonomik görünüme yönelik beklenmedik bir değişikliğin faiz oranlarının artırılmasını gerektirebileceğini kaydeden Bostic, ancak şu anda beklentisinin bu yönde olmadığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de uzun vadeli hazine tahvillerinin getirilerindeki son artışın Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek olmadığı anlamına gelmesinin "mümkün" olduğunu ancak bunu kesin olarak bilemeyeceklerini menin zor olduğunu dile getirdi.

Fed'in şahin adımlarının sonuna yaklaştığı beklentisiyle dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,67'ye inerken, yeni günde yüzde 4,65 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda oynaklığı belirterek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü dile getiren analistler, bu durumun özellikle emtia fiyatları özelinde yakından takip edildiğini aktardı.

Buna göre, dün Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 86,25 dolara kadar gerilemesine karşın kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,5 azalışla 87,1 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,2 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışması sonrası Tamar gaz sahasındaki üretimin durdurulması ve Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector boru hattının olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatılmasının etkisiyle gün içinde yüzde 12,5 yükseldi. Dün, megavatsaat başı 44,6 avro seviyesinden açılan fiyatlar, gün içinde 49,7 avroya kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı ise yatay seyrini sürdürürken, şu sıralarda 1.860 dolardan alıcı buluyor.

Dün New York borsasında ulaştırma öncülüğünde yaşanan yükselişte Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, artan doğal gaz fiyatları sınırlı da olsa bölgede endişeye sebep oluyor.

Buna karşın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin güvercin açıklamaları risk iştahının güçlü kalmasını desteklerken, bazı kurumların Avrupa'da hisse senedi piyasalarında ağırlık artırılması yönündeki tavsiyeleri de söz konusu seyirde etkili oluyor.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,30 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

New York borsasındaki alıcılı seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, hem Fed yetkililerinin güvercin mesajları hem de Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları risk iştahının artmasına yardımcı oluyor.

Öte yandan, Güney Kore'de Samsung'un karının beklentileri aşması da bölgede ekonomik aktivitenin güçlenebileceğine yönelik sinyallerle yukarı yönlü seyri destekliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,04 değer kazancıyla günü 8.442,79 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 27,7269'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,7270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.550 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

10.00 Türkiye, ağustos ayı cari işlemler dengesi ve perakende satış endeksi

15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları