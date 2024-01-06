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İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda, kuryeye, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurumun kararına göre, internet üzerinden alışveriş yapan kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kargo tesliminden sonra kurye nin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketi ne gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi.

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