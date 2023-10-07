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Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik bot ekibi tarafından karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

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