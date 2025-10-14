İSTANBUL (AA) - LG Electronics, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin ön konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, üçüncü çeyrekte 21,88 trilyon Güney Kore wonu (KRW) gelir ve 688,9 milyar KRW faaliyet karı elde etti.

Söz konusu rakamlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, şirket tarihinin üçüncü çeyrek bazında en yüksek ikinci gelir seviyesine ulaşıldı. Ayrıca faaliyet karı da piyasa tahminlerini yüzde 10'dan fazla aştı.

Değişen ticaret koşullarının getirdiği artış gösteren vergi yükleri ve tek seferlik unsurlar, karlılığı geçen yıla kıyasla sınırladı.

- Araç çözümleri ve beyaz eşya birimleri öne çıktı

Bununla LG, kilit ve geleceğe yönelik iş kollarındaki sağlam performansları sayesinde piyasanın endişelerini gidererek beklentileri aştı. Beyaz eşya çözümleri birimi rekabet gücünü ve pazar liderliğini korurken, Araç çözümleri birimi tarihinin en yüksek karlılığını elde etti.

LG, Araç Çözümleri ve HVAC gibi B2B operasyonlarını ön plana çıkarırken, abonelik bazlı beyaz eşya çözümleri ve webOS gibi donanım dışı platformlarını genişletiyor, çevrim içi iş modelini güçlendiriyor.

Özellikle LG Electronics India Limited'in planlanan halka arzının, iş yapısının iyileştirilmesi ve gelecekteki büyüme girişimlerini hızlandırmak adına önemli bir finansman kaynağı oluşturması bekleniyor.

Beyaz Eşya Çözümleri birimi, premium segmentteki liderliğini koruyarak kitle pazarında istikrarlı performans sergiledi. Bu sonuçlar, optimize edilmiş üretim süreçleri, kaynakların etkin yönetimi ve abonelik bazlı beyaz eşya hizmetlerindeki istikrarlı büyümeyle desteklendi.

Medya ve eğlence çözümleri birimi, küresel televizyon pazarında rekabetin artmasıyla yükselen pazarlama maliyetleriyle karşılaştı.



İleriye dönük olarak, webOS platformunun rekabet gücünü artırarak gelir yapısını çeşitlendirmeyi hedefleyen LG, bu kapsamda reklamcılık işini geliştirmeye ve içerik portföyünü genişletmeye odaklanacak. Ayrıca marka, televizyon talebinin görece istikrarlı seyrettiği Küresel Güney pazarlarında büyümeyi hızlandırmayı planlıyor.

- Üçüncü çeyrekte rekor karlılığa ulaşması bekleniyor

Araç Çözümleri biriminin, özellikle premium araç içi bilgi-eğlence sistemlerindeki güçlü performans sayesinde üçüncü çeyrekte rekor karlılığa ulaşması bekleniyor.

Birim, donanımın ötesine geçerek araç içi içerik platformlarına yöneliyor. Güçlü sipariş portföyü ve aydınlatma ile EV güç aktarma sistemlerindeki operasyonel verimlilik artışı, gelecek dönem büyümesini destekleyecek.

Şirket, son dönemde Kuzey ve Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya genelinde, yapay zeka destekli veri merkezi soğutma çözümleri de dahil olmak üzere bir dizi büyük ölçekli proje üstlendi. LG, bu projeleri uzun vadeli büyümesini destekleyecek stratejik referans noktaları olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca marka, veri merkezlerine yönelik sıvı soğutma çözümlerinin ticarileştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürürken, söz konusu teknolojinin, şirketin gelecekteki büyümesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.