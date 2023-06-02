ANKARA AA- MEB'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy başkanlığında MEB Tevfik İleri Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 81 ilin milli eğitim müdürleri çevrim içi katıldı.

Toplantıda, LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi son hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Merkezi sınava ilişkin alınması gereken tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda, Bakan Yardımcısı Şensoy, sınavda görev alacak öğretmen ve yöneticiler ile sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Toplantıya, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır ile ilgili daire başkanları da katıldı.