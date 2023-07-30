İSTANBUL- Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak 2023'te hayatını kaybetmişti.

Lisa Marie Presley, birçok arkadaşının bile bilmediği bir kilo verme ameliyatı geçirdiği ve ölümünün de bu ameliyatın komplikasyonları nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin vefat nedeni ise 7 ay sonra açıklanmıştı.

SATIN ALMAYI PLANLAMIŞTI

Son olarak Lisa Marie Presley'nin ölümüne kadar yaşadığı evi, 4.6 milyon doların biraz üzerinde bir fiyatla piyasaya çıktı.

Lisa Marie Presley, 1988 - 1994 arasında evli kaldığı Danny Keough ile 2020'de Calabasas malikanesini kiralamış ve 12 Ocak'ta ölmeden önce de satın almayı planlamıştı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI