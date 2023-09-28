Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen sempozyumla, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, bildiri hazırlama ve sunma gibi akademik çalışmalara temel oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi, sosyal bilimlere ilgilerinin ve toplumsal konulara duyarlıklarının artırılması amaçlanıyor.

Sempozyum, dört ana başlık etrafında yapılacak araştırmaların bildiri olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecek.

"Bilim, Teknoloji ve Sanayi" başlığında "yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, milli teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zeka, otomotiv, AR-GE, yerli ve milli" anahtar kelimeleri; "Eğitimin Yüz Yılı / Yüzyılı" konu başlığında ise "Türk eğitim tarihi, 21. yüzyıl becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri" anahtar kelimeleri çerçevesinde araştırmalar yapılacak.

"Geçmişten Günümüze Değerlerimiz" konu başlığında da "kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk" kavramları; "Kültür, Sanat ve Spor" başlığında "Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebi eserler, söz varlığı, kültür hazineleri" gibi anahtar kelimeler çerçevesinde yapılacak araştırmalarla bildiriler hazırlanacak.

Son katılım tarihi 10 Kasım

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurabileceği sempozyum için son katılım tarihi 10 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrencilerin, son başvuru tarihine kadar şartnamede belirtilen e-posta adresine bildirilerini göndermeleri gerekiyor.

Sempozyum Bildiri Değerlendirme Kurulu'nun gelen bildirileri değerlendirmesinin ardından seçilen 30 bildiri, öğrenciler tarafından sempozyumda sunulacak.

AA