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İlk turu 12 Mayıs'ta yapılan seçimde adaylardan Nauseda oyların yaklaşık yüzde 44'ünü, Simonyte ise yaklaşık yüzde 20'sini almıştı. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması nedeniyle seçimin ikinci turu düzenleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yeni 5 yıllık dönemde de Baltık ülkesinin lideri olmak isterken, karşısında mevcut Başbakan Ingrida Simonyte yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya 'da 2 aday, cumhurbaşkanı seçiminde yarışıyor.

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