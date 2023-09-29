ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, İspanya, Kazakistan, Mısır, Gürcistan ve Nijerya oldu.

LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 330 bin 515 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 8,9 artarak 37 bin 928 ton oldu.

İhracat, Tunus, Marshall Adaları, Bulgaristan, Romanya, Lübnan, KKTC ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 7 bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 26,7 azalarak 73 bin 814 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 419 bin 917 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,7 ile tüplü LPG ve yüzde 3,5 ile dökme LPG satışları izledi.