Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeşil-mavililer, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Yarın oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak. MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.

Ligde son hafta sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 35. haftada 49 puanla averajla 7. sırada yer alıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.