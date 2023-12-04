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Yıldız futbolcunun Lionel Messi'nin de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olabileceği iddiaları var.

İşte kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan o anlar

Geçtiğimiz sezon Gremio'ya transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcunun, Gremio formasıyla çıktığı 52 maçta 24 gol ve 17 asisti bulunuyor.

Bu maç Gremio'nun sahasında oynadığı son maç olurken, Brezilya'da ligin bitmesine bir hafta var.

Gremio takımının yıldız golcüsü Luis Suarez, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşları ve taraftarlarıyla vedalaştı. Mavi-siyahlı kulübe veda etti.

Brezilya Ligi'nin 37. haftasında Gremio , 46. dakikada Luis Suarez attığı golle Vasco da Gama'yı 1-0 mağlup etti.

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