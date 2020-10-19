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Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:40
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Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 

HABER: ASLAN SAYIM

Eğlence ve sahne hayatının 1 numaralı sanatçılarından Akın Soy Antalya Konserinde fırtına gibi estirdi. Antalya’nın en gözde mekanlarından Cevriye Müzikhol de her cumartesi gecesi sahne alan Akın Soy Antalyalıları coşturdu. Geceye gelen misafirler müzik ve eğlence ziyafetine doydu. Akın Soy Türkiye’nin her şehrinde verdiği konserleriyle yoğun tempoyla çalışmaya devam ediyor. Çok yakında youtube akustik performansları için kolları sıvayacak olan başarılı yorumcu yeni projeleriyle sizlerle olacak. 


YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Akın Soy Antalya Da Fırtına EstirdiAslan Sayım
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